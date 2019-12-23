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Депутаты Госдумы от «Справедливой России» покусились на курортный сбор

Новости
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам порекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об отмене курортного сбора, внесенный депутатами от «Справедливой России». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022. Его размер не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста на объекте размещения. Как указывает издание, максимальный размер курортного сбора установлен в Ставропольском крае и составляет 50 рублей в сутки. Отметим, однако, что в Алтайском крае взимается точно такая же сумма.

Авторы законопроекта по отмене курортного сбора полагают, что он не гарантирует развития территории и даже снижает ее привлекательность.

Бюджетный комитет счел отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованной. Его председатель указал, что многие регионы, наоборот, желают присоединиться к эксперименту и предложил провести круглый стол или парламентские слушания по данной теме, чтобы выслушать позицию самих регионов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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