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«Замечательный край». Монеты с символами Алтая может выпустить Центробанк

Новости
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Центральный банк России может выпустить памятные монеты с символами Республики Алтай. Об этом сообщил сенатор республики Владимир Полетаев.

«Обратился к Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность выпуска памятной или инвестиционной монеты с изображением горы Белуха (Ӱч-Сÿмер) и (или) иных памятников природы, расположенных на территории Республики Алтай», - сказал он.

По словам Полетаева, идея может стать хорошим подарком для жителей и гостей Горного Алтая в преддверии 265-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. На совещании сенатор обратил внимание, что Алтай, несмотря на его красоты, практически никак не отражался в периоды памятных дат. Он отметил, что гора Белуха в последний раз была напечатана в 1959 году.

Набиуллина дала понять, что нужно проверить все с точки зрения закона и правил.

«Безусловно, Алтай это замечательный край. Мы посмотрим, что можно сделать», - заверила председатель ЦБ России.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.gorno-altaisk.info

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