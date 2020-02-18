Сергей Меняйло раскритиковал сибирские регионы за провалы в здравоохранении

Новости 18.02.2020 8:10 1649

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло обвинил руководство регионов в невыполнении программ по модернизации здравоохранения. Среди проблем он назвал кадровый дефицит и плохую работу представителей губернаторов в Москве, пишет "Тайга.инфо".

Накануне прошло совещание по «модернизации первичного звена» медицины. Сергей Меняйло напомнил представителям регионов о кадровом дефиците среднего медперсонала, нехватке медучреждений в малонаселенных пунктах и плохом качестве дорог.

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По словам полпреда, до 2024 года регионам округа необходимо более 280 млрд рублей на модернизацию работы первичного звена. При этом кадровый дефицит оценивается в 18 тысяч человек.

До 15 ноября 2019 года регионы должны были составить схемы размещения и паспорта объектов здравоохранения первичной медицинской помощи, где пройдет модернизация, и направить их в федеральный минздрав, напомнил Меняйло. «Судя по данным Минздрава и Росздравнадзора, это не сделано», — признал он.

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«До 10 января 2020 года регионы, с учетом согласованной схемы размещения и паспортов медорганизаций, должны были направить проекты в Минздрав РФ. Это тоже не сделано, — заявил полпред. — В регионах округа уже есть отставание. Если не догоним, не утвердим программы до 1 июля, то не будет соответствующего финансирования».

Полпред возмутился отсутствием фельдшера в деревне Кускун Манского района Красноярского края. Жители Кускуна живут год без медработника, а помощь в ФАПе им оказывают всего два раза в неделю.

«Вы вообще сами были в этой деревне? Как в населенном пункте, где живет больше 100 человек, работа фельдшера организована по графику? Мы дошли до того, что люди мне пишут обращения, — обратился он к замгубернатору края Алексею Подкорытову. — У вас у всех есть представительства в Москве, которые должны заниматься сопровождением этих проектов, нужно приделать к ним ноги. Это одна из самых чувствительных программ для населения, если не самая чувствительная».

Меняйло отметил самый высокий дефицит среднего медперсонала в Красноярском крае, где потребность в таких специалистах составляет 7 тысяч человек.

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Полпред также обратил внимание на самую большую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных образований в Кузбассе.

«Рак возникает моментально? Человек шел и умер на четвертой стадии, так что ли? У Кузбасса болевая точка — система здравоохранения, хотя там проводили аудит. Министр предыдущий из-за этого лишился должности, поэтому вы там аккуратнее относитесь к системе здравоохранения и ее модернизации», — порекомендовал Меняйло.

Меняйло обязал представителей регионов до 1 марта отправить все нужные документы по в Минздрав РФ и получить от него ответы.

«Конечно, хорошо, если бы распределение обязанностей в ваших представительствах [в Москве] было бы направлено на дело, а не только на то чтобы отвечать на звонки в приемной и открывать дверь машины. Тогда было бы проще», — считает полпред.

Кроме того, Меняйло раскритиковал реализацию программ в Алтайском крае и Туве. А вот новосибирский минздрав не упомянул.