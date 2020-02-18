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Прокурору, губернатору, министру: в Сети появилась петиция против нового корпуса АлтГУ

Новости
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Накануне в Сети появилось сразу две петиции против строительства АлтГУ нового корпуса в сквере близ площади Сахарова. Одно из обращений адресовано губернатору Алтайского края Виктору Томенко, прокурору региона Александру Рудневу и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Авторы петиции, выложенной на change.org, просят вмешаться в вопрос застройки АлтГУ территории сквера возле корпуса "Д".

"Ректор Сергей Бочаров не просто игнорирует мнение жителей Барнаула, ему на них просто плевать..., руководствуясь только своими меркантильными и конъюнктурными интересами, хотят вырубить одну из немногих "зеленых" точек в центре и построить еще одну бетонную коробку", - говорится в тексте письма.

По словам Бочарова, в настоящее время сквер имеет совсем другое предназначение. «...А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном… ну сами понимаете… для физиологических нужд. Не профильных», - рассказал Бочаров в интервью ИА "Амител".

В Барнауле начались пикеты против строительства нового корпуса АлтГУ

В Барнауле начались пикеты против строительства нового корпуса АлтГУ

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Очень странная цитата от ректора одного из крупнейших университетов Сибири, которая его никак не красит. А ведь руководителя вуза всегда отличала интеллигентность и чувство такта, пишут авторы петиции.

"Ректор Бочаров "забыл", что в центре нет места, новый корпус даст проблемы и с "трафиком движения", с "парковочными местами", да даже те же коммуникации не рассчитаны на появление такого количества новых потребителей.

Но самое главное, жители лишаются сквера, а это чистый воздух и экология. При этом в Барнауле есть большое количество земли, где можно и нужно строить, хоть учебный корпус, хоть комплекс зданий. Помимо этого есть куча недвижимости, пригодной для образовательной деятельности, например бывшие корпуса ААЭП. А если ректор думает о студентах, можно перевести "на камчатку" вспомогательные подразделения, юристов, бухгалтерию, те кто напрямую не участвует в обучении", - предлагают возможную альтернативу противники строительства.

Напомним, 19 февраля на площади Свободы состоится массовый пикет горожан против строительства нового корпуса АлтГУ. Участие в акции могут принять до 100 человек. Барнаульцы призывают руководство вуза рассмотреть альтернативные площадки под новый корпус.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (9)

1000

Феликс-Эдмундович Дзержинский

Подпишите петицию против строительства сквера http://chng.it/rxhRM4W6

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Саша

Контора пишет. Лучше бы высадили несколько деревьев. А то языком трепать да на митингах тусоваться. Реальной пользы для города никакой от таких общественников. Самопиар.

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Феликс-Эдмундович Дзержинский
Саша, а я уверен. Как будет решение по скверу,куча народа выйдет на субботник и мы приведем его в порядок,в чем он нуждается. Нужен закон о запрете на снос парков и скверов в Барнауле в принципе.
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Студент

Эдмундыч пишет: "Подпишите петицию против строительства сквера" Во договорился!!! Не Дзержинский, а Брежнев!!! Сам понимаешь, что пишешь, Мундович?

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Феликс-Эдмундович Дзержинский
Студент, что подготовки, планы "защибить деньгу" начали испаряться? Теперь будет решение,как решат жители,а не ваше говно руководство, которое хочет денег подпилить. Вон п.Южный земли хоть попой,застраивайте)))))
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Феликс-Эдмундович Дзержинский

http://chng.it/rxhRM4W6 Подпишите петицию против сноса сквера руководством АГУ

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Гость

подписал

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Гражданин

Складывается ощущения, что цель не сохранить кустики, а нагадить универу...

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Феликс-Эдмундович Дзержинский
Гражданин, складывается впечатление,что у Бочарова подгорело.
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