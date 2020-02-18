Прокурору, губернатору, министру: в Сети появилась петиция против нового корпуса АлтГУ

Новости 18.02.2020 7:20 1385

Накануне в Сети появилось сразу две петиции против строительства АлтГУ нового корпуса в сквере близ площади Сахарова. Одно из обращений адресовано губернатору Алтайского края Виктору Томенко, прокурору региона Александру Рудневу и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Авторы петиции, выложенной на change.org, просят вмешаться в вопрос застройки АлтГУ территории сквера возле корпуса "Д".

"Ректор Сергей Бочаров не просто игнорирует мнение жителей Барнаула, ему на них просто плевать..., руководствуясь только своими меркантильными и конъюнктурными интересами, хотят вырубить одну из немногих "зеленых" точек в центре и построить еще одну бетонную коробку", - говорится в тексте письма.

По словам Бочарова, в настоящее время сквер имеет совсем другое предназначение. «...А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном… ну сами понимаете… для физиологических нужд. Не профильных», - рассказал Бочаров в интервью ИА "Амител".

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Очень странная цитата от ректора одного из крупнейших университетов Сибири, которая его никак не красит. А ведь руководителя вуза всегда отличала интеллигентность и чувство такта, пишут авторы петиции.

"Ректор Бочаров "забыл", что в центре нет места, новый корпус даст проблемы и с "трафиком движения", с "парковочными местами", да даже те же коммуникации не рассчитаны на появление такого количества новых потребителей. Но самое главное, жители лишаются сквера, а это чистый воздух и экология. При этом в Барнауле есть большое количество земли, где можно и нужно строить, хоть учебный корпус, хоть комплекс зданий. Помимо этого есть куча недвижимости, пригодной для образовательной деятельности, например бывшие корпуса ААЭП. А если ректор думает о студентах, можно перевести "на камчатку" вспомогательные подразделения, юристов, бухгалтерию, те кто напрямую не участвует в обучении", - предлагают возможную альтернативу противники строительства.

Напомним, 19 февраля на площади Свободы состоится массовый пикет горожан против строительства нового корпуса АлтГУ. Участие в акции могут принять до 100 человек. Барнаульцы призывают руководство вуза рассмотреть альтернативные площадки под новый корпус.