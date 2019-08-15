Правила обращения с бездомными животными приняли в Алтайском крае

Новости 18.02.2020 8:40 459

Постановлением правительства Алтайского края приняты правила обращения и регламент отлова бездомных животных. Документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Мотивировочная часть постановления объясняет, что документ разработан с целью предупреждения различных эпидемий, эпизоотий и прочих чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, распространителями которых могут быть бездомные животные.

Отмечается, что заявку на отлов животного можно оставить как в письменной форме, так и в устной - по телефону. Организация, занимающаяся отловом, должна иметь специальный журнал. Каждое обращение должно в нем регистрироваться. Отлов должен быть осуществлен незамедлительно после поступления заявки.

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Отлов может осуществляться в общественных местах, предусмотренных законом. Мера не касается животных, которых оставили привязанными. Однако, если, например, хозяин оставит привязанной собаку у магазина на более чем три часа, то ее также можно изъять.

Животное со специализированной меткой отлову не подлежит, но только если оно не проявляет агрессии. Кроме того, отлов животных должен фиксироваться на видео и при первом требовании предоставляться уполномоченным органам. Перевозка животных должна осуществляться специальным транспортом, который не причинит травм питомцам, при их перемещении. В автомобиле должна быть аптечка, вода, ошейники и прочее оборудование для обеспечения всех мер безопасности. Нельзя оставлять животное в транспорте на более чем 8 часов. А при температурах менее -15 и более 25 градусов – не более трех часов.

Что касается территории отлова, то она не должна превышать 500 км между приютом и местом отлова. Умертвлять животных в приюте запрещено, однако если их жизнь не спасти и они испытывают тяжелые физические страдания, то в этом случае регламент позволяет делать исключения.

Напомним, что в Барнауле приют для бездомных собак и кошек "Ласка" выиграл аукцион на выполнение работ по отлову и содержанию четвероногих. Лот ушел за стартовую цену - 2,358 млн рублей. Договор будет действовать до 1 июля 2020 года.