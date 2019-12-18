В Сибирской долине появился новый храм

Новости 18.02.2020 9:05 931

17 февраля чин освящения закладного камня и накупольного креста для строящегося храма в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия в поселке Сибирская долина совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Об этом сообщается на сайте Алтайской митрополии.

Владыке сослужили благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег Голубитских и настоятель строящегося храма иерей Симеон Шашков.

Как рассказал «Политсибру» отец Симеон, здание храма уже построено. Это проект из серии быстровозводимых храмов. В настоящее время осталось приобрести иконостас и церковную утварь. Строительство же перенесется на территорию храма (40 соток) – на ней планируется разместить детскую площадку, а также провести традиционное для храмовых территорий благоустройство: посадить цветы и деревья, устроить дорожки и пр.

До возникновения нового храма жителям поселка приходилось посещать другие, ближайший из которых – храм Петра и Павла в поселке Южном. Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия в Сибирской долине рассчитан на 30-40 человек.