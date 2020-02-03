Не скатываться в популизм. Закон о наказах избирателей может появиться в Алтайском крае

Новости 17.02.2020 17:45 431

В краевом парламенте будет создана рабочая группа для обсуждения концепции закона о наказах избирателей. Об этом со ссылкой на председателя комитета Заксобрания по правовой политике Андрея Осипова, сообщает пресс-служба АКЗС.

«Над темой наказов для депутатов краевой парламент работает несколько лет, это профильная для комитета по правовой политике задача. Первые варианты законопроекта рассматривались в АКЗС еще весной прошлого года, их решено было доработать. Наиболее актуальным этот вопрос станет к выборам, поэтому спешки у нас нет. Мы изучаем, как действуют такие законы в других субъектах Российской Федерации - в той или иной форме они есть почти в 40 регионах страны. В начале года мы выезжали в Новосибирск и изучали опыт коллег из Законодательного Собрания Новосибирской области, где такой закон действует уже много лет», - рассказал Андрей Осипов.

По словам председателя комитета по правовой политике, главной задачей для рабочей группы станет определение концепции закона, а также финансовых и организационных механизмов реализации наказов.

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«В каждом селе и городе есть свои пожелания, и всегда можно собрать 300-500 подписей жителей в поддержку ремонта школы, строительства дороги, больницы или водопровода. Депутаты лоббируют интересы своих городов и районов, но в то же время всегда расставляют приоритеты: что требует срочных вложений, а что может подождать, потому что бюджет имеет свои пределы. Нельзя обнадеживать всех и каждого и говорить, что депутат исполнит любой наказ, стоит только предложить. Важно, чтобы сбор наказов не превратился в популизм, а был реальной работой», - объяснил парламентарий.

В качестве примера Андрей Осипов привел опыт Новосибирской области, где объем средств «на наказы» депутатам на каждое муниципальное образование определен в бюджетном законодательстве. Предложения от территории депутат ежегодно уточняет и согласовывает вместе с главой муниципального образования. Схожий механизм действовал и в Алтайском крае для отбора объектов в программы «75 на 75» и «80 на 80». На обсуждение членов рабочей группы будут вынесены и другие варианты.

Первое заседание состоится в начале марта.