Первая карта Новосибирска 130-летней давности нашлась в алтайском архиве

Новости 17.02.2020 18:30 335

В архиве Алтайского края нашёлся один из первых набросков карты ещё не существовавшего Новосибирска. Об этом пишет портал НГС со ссылкой на сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева.

По предположению Голодяева, в архиве хранится оригинал наброска межовщика Хребтова, по которому затем была создана уже известная историкам карта Торопынина, подписанная заведующим межевыми работами Алтайского округа Розановым. Набросок датируется летом 1893 года — это определяется её содержанием, отметил сотрудник музея.

В частности, на левом берегу Оби указано село Кривощёково, отмечены Никольская церковь и кладбище, обозначен створ моста, пакгауз (железнодорожный склад). На правом берегу уже отмечены первые здания: пристани пароходств и дом Будагова, а также первые жилые дома в пойме Каменки и Чёртово городище, которое уже позиционировалось как древнее поселение.

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Как объяснил Константин Голодяев, цифровую копию карты он привёз в числе других документов, обнаруженных в архиве Алтайского края несколько лет назад.

"Там много карт 19 века, потому что там находилось управление Алтайского горного округа, и именно оно занималось землеустройством, в их распоряжении были все земельные вопросы, — говорит он. — Межовщики, которые рисовали карту, были командированы на это задание именно из Барнаула".

По словам сотрудника музея Новосибирска, карта, вероятно, уже знакома профессиональным историкам, но для любителей была недоступна. Она станет частью экспозиции о ранней истории Новосибирска, которую сейчас готовят в музее города — открыть её планируют во второй половине мая. При этом музей готов предоставить полноразмерную копию карты всем желающим.