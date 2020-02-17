Сотрудники алтайской ЦРБ просят помощи у краевых депутатов

Новости 17.02.2020 17:10 1082

К депутату фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой обратились работники Панкрушихинской центральной районной больницы. Они просят помощи «в решении произвола, который творится в медицинском учреждении». Об этом сообщается в релизе, поступившем «Политсибру» из алтайского реготделения партии.

Финансовые махинации в Панкрушихинской ЦРБ?

«Дело в том, что персонал больницы уже долгое время замечает финансовые махинации главного врача и бухгалтерии. Так, например, в начале нового года были установлены тарифы на медосмотр по получению водительских прав в 1931 рубль. На информационном стенде этой услуги не оказалось. В циркуляре, выданном бухгалтерии, стоимость медосмотра равняется 1243 рубля. На вопрос персонала: «А куда же уходит разница?» внятного ответа не последовало. За начало года уже обобрали 51 человека. Весь навар пошел руководству в карман. Врачи и медсестры не получили ни рубля с платных услуг», – гласит текст релиза.

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Кроме того, в сообщении сказано, что сотрудники возмущены распределением средств, поступающих за диспансеризацию. Подчеркивается, что львиную долю денег получают не проводящие ее врачи и медсестры, а руководство больницы и бухгалтерия. При этом, персоналу строго приказано «держать в секрете» размер своих зарплат.

Почему увольняются врачи Панкрушихинской ЦРБ?

В обращении также указано, что врачи жалуются на чрезмерную нагрузку. Заявлено, что участковые врачи принимают за невролога, лора, ведут стационары и обслуживают на дому. Несмотря на это, зарплата участковых врачей (даже с 46-летним стажем) едва выходит за пределы прожиточного минимума. В сообщении также отмечается, что жена главврача, выполняя работу на четверть ставки, получает полноценную зарплату и бонусы.

«Также обстоят дела и в бухгалтерии. Заместитель главного бухгалтера, хотя такой должности нет в штатном расписании, не может отличить даже лицевой счет от расчетного. Нетрудно понять, что работу она получила из- за родственных связей», – говорится в релизе ЛДПР.

Сообщается, что врачи массово увольняются из ЦРБ, а главврач лишь отвечает, что никого не держит и, видимо, не собирается решать проблему нехватки медицинских работников.

«Уважаемая Евгения Анатольевна, одна надежда осталась на Вас. Помогите нашей больнице. Еще ни при одном руководители такого не было, чтобы за месяц уволилось сразу пятеро человек. И это не предел, с каждым месяцем уволившихся станет еще больше. Очень просим Вас решить нашу проблему!» – пишут депутату сотрудники медучреждения.

Что добавила депутат?

Евгения Боровикова заявила, что проблема Панкрушихинской ЦРБ уже неоднократно ей поднималась. По ее словам, алтайский Минздрав обещал провести финансовую проверку, однако никаких звонков или писем после этого обещания Боровиковой не поступало.

«Я совместно с заместителем министра здравоохранения Алтайского края Владимиром Лещенко выезжала в эту больницу. Возмущений, как и ожидалось, было много. Мы посмотрели документацию, на работу самой больницы, где обнаружили много недочетов <…> В очередной раз обращаюсь к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову через СМИ. Проблема есть, и она очевидна. Говорить о том, что замены главного врача Олега Хорошилова нет - нельзя, нужно сначала поискать. Незаменимых людей нет, просто эту проблему не хотят решать. Финансовые махинации там ведутся, и знаю я это не понаслышке, главное – начать работать. Хватит раздавать обещания на ветер», - заявила депутат, добавив, что если уж министр здравоохранения Алтайского края на публику что-то обещает, то пусть уж тогда и работает, чтобы обещания сдержать.

Боровикова подчеркнула, что Панкрушихинская ЦРБ - лишь один из примеров такого печального сюжета, и призвала Дмитрия Попова решать проблемы медицины в Алтайском крае, поскольку сами собой они чудесным образом не исчезнут.