Алтайскому краю «подкинут» 5 млрд рублей, чтобы не отставал

Новости 17.02.2020 16:35 170

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился разработать программы развития проблемных регионов. Их разработкой займутся вице-премьеры. На эти программы будет выделено по 5 млн рублей до 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

За оформлением этих программ будет следить Минэкономразвития России.

«Упор нужно сделать на посещение регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепил кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года, и конечно, эти планы нужно скоординировать с министерством финансов», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 17 февраля.

Отметим, что ранее Алтайский край курировал бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин, однако после изменений в составе правительства его место занял Антон Котяков. Кто конкретно будет заниматься регионом, пока неизвестно. Также стоит отметить, что прошлым составом правительства Дмитрия Медведева обсуждался вариант выделения Алтаю 10 млрд рублей.