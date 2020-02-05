Между Омском и Горно-Алтайском появится авиасообщение

Новости 17.02.2020 15:55 273

Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» при поддержке правительства Омской области запустит в мае первый рейс из Омска в Горно-Алтайск для развития межрегионального туризма, передает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления транспорта омского Минстроя Алексея Лазуткина.

«Мы в январе добавили [субсидируемый] рейс в Новокузнецк - это горнолыжный курорт Шерегеш. Летом в этом направлении перелетов не будет, это же зимний курорт, поэтому мы открываем в мае рейс в Горно-Алтайск авиакомпании «ЮВТ-Аэро», - заявил Лазуткин.

Этот рейс станет первым на данном маршруте. Также планируется запуск еще одного – из Омска в Барнаул, после его одобрения Росавиацией.

«Мы подадим повторно заявку в начале мая. Планируется, что рейс будет выполняться, как и в Новокузнецк, [авиакомпанией] Utair», - отметил представитель министерства.

Лазуткин добавил, что Омская область активно участвует в развитии межрегиональных рейсов. В 2020 году регион субсидирует авиарейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Тюмень.