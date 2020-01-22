Голосование за поправки в Конституцию пройдет по образцу президентской кампании

Новости 17.02.2020 15:15 458

С 13 по 15 февраля в Подмосковье проходил семинар для вице-губернаторов по внутренней политике каждого региона. Темой обсуждения стало предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет РБК.

От Алтайского края ездил заместитель губернатора Денис Губин. Он подтвердил «Политсибру», что было совещание, на котором обсуждались определенные моменты. Конкретику он озвучивать отказался, сославшись на отсутствие официальных утверждений.

Тем, временем несколько источников, присутствующих на семинаре сообщили, что региональные чиновники получили распоряжение ориентироваться на явку 50 – 55%, но в идеале явка должна была составить 60%. Что касается результата, то в идеале за поправки должны проголосовать до 70%.

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Предположительно, это будет делаться за счет активной пропаганды дня голосования. Организации на избирательных участках буфетов, мероприятий, опросов, конкурсов и голосований местного значения.

Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова объяснила «Политсибру», что на сегодняшний день какие-то конкретные распоряжения Центризбиркома России отсутствуют.

«Пока нет ни конкретной даты, ни документов по теме голосования. Думаю, они поступят к нам в ближайшее время. Не думаю, что формат голосования будет как-то кардинально отличаться от традиционной процедуры проведения выборов», - пояснила она.

Напомним, что на сегодняшний день известно, что в администрации президента размышляют о наиболее благоприятной дате по проведению голосования по поправкам в Основной закон России. Изначально полагалось, что оно состоится в День космонавтики, 12 апреля. Однако, позднее власти решили, что нужно сделать выходной в будний день. Сейчас в Кремле склоняются к 22 апреля, но окончательное решение не принято. Кстати, финансирование планируется на уровне президентских выборов 2018 года и составит примерно 15 млрд рублей.