Россельхозбанк предлагает продукт для самозанятых

Новости 17.02.2020 13:55 264

РСХБ-Страхование презентовал новый продукт «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых», предусматривающий защиту при возникновении страховых случаев. Страховку самозанятые могут приобрести в 1 327 точках продаж Россельхозбанка в 73 субъектах Российской Федерации.

Страхование позволит обеспечить финансовую защиту самозанятого в случае, если его деятельность причинит вред имуществу или здоровью его клиента. Также новый продукт компании даст возможность получить компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного случая. Компенсация будет выплачиваться за каждый день нахождения в стационаре, начиная с пятого, и составит 0,5% от страховой суммы по страхованию от несчастных случаев.

Воспользоваться предложением могут все самозанятые, которые заботятся о своем будущем. Если самозанятый не будет иметь возможности зарабатывать по причине болезни, ему будет выплачиваться денежная сумма по полису страхования согласно выбранному им размеру страховой суммы. Если клиент потребует от самозанятого компенсацию вреда, причиненного его имуществу или здоровью, страховая компания возместит ущерб.

Страховую защиту могут получить клиенты возрастом от 18 до 64 полных лет на дату заключения договора страхования. Заключить договор очень просто: необходимо выбрать размер страховой суммы и оплатить страховую премию. Клиенту предлагается на выбор 3 варианта стоимости полиса: 1 150, 2 250 и 3 500 руб.

Размер страховой выплаты может составлять от 130 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от того, какой вариант стоимости полиса выберет клиент.

В настоящее время пилотные продажи продукта наиболее активно идут в Ставропольском крае, Чеченской республике, Волгоградской и Омской областях, а также Хабаровском крае.

«Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых» имеет шанс стать передовым продуктом, учитывая то, что на конец 2019 года только в 4 регионах России в качестве самозанятых было зарегистрировано более 330 тысяч человек. С 1 января 2020 года действие закона распространено на 23 региона Российской Федерации. В перспективе, по оценкам экспертов, число самозанятых в России может достигнуть 16-17 млн человек. Мы уверены, что страхование – это надежный инструмент защиты самозанятых от непредвиденных ситуаций. Поэтому РСХБ-Страхование разрабатывает и внедряет специальные страховые продукты, способные это гарантировать», – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Самозанятые – новая категория экономически активного населения, появившаяся в России после проведения эксперимента по установлению налога на профессиональный доход.