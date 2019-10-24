Врио иркутского губернатора возразил Валентине Матвиенко

Новости 17.02.2020 14:45 473

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что Байкал не имеет смысла относить к федеральным территориям. Ранее это предлагала сделать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что территория озера Байкал - это неотъемлемая часть прилегающих регионов (Иркутской области и Бурятии). Посыл о сохранении озера всем миром неубедителен. Более 20 лет Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть федеральный закон об охране озера. Данные меры (по защите Байкала) считаю достаточными», - заявил Кобзев, выразив мнение, что недопустимо принимать какие-либо решения по Байкалу без учета мнения местных жителей.

Ранее Валентина Матвиенко предлагала в случае появления в России федеральных территорий отнести к ним Байкал, расположенный в границах сразу трех административных областей. Аргументировала она это необходимостью особого юридического регулирования для сохранения озера.

Впрочем, спикер подчеркнула, что предложение предусмотреть в Конституции создание в стране «федеральных территорий», которые бы не подчинялись тем или иным регионам, а регулировались непосредственно из центра, актуально, но требует обсуждения с субъектами РФ и их согласия.