Алтайская промышленность ушла в глубокий «минус» в первый же месяц 2020 года

Новости 17.02.2020 14:25 2561

Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае за первый месяц 2020 года резко просел. Как свидетельствуют данные Алтайкрайстата, в январе ИПП составил всего 95,6% от аналогичного периода 2019 года.

Сильнее всего в январе падение ощущалось в такой отрасли как "обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха" (- 11,3%), а также в обрабатывающих производствах (-3,9%). По-прежнему "на плаву" остаются сфера водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+ 3,1%) и добыча полезных ископаемых (+ 26,3%).

Обращает на себя внимание проседание алтайской "пищевки". Так, производство напитков уменьшилось на 3,4%, а выпуск продуктов - на 2,2%. Куда более впечатляющие цифры по отдельным наименованиям. Например, выпуск круп снизился сразу на 40,6%. Кроме того, просел и выпуск биологически активных добавок к пище (- 35,8%). Вполне объяснимо снижение выпуска водки (- 16,2%) - в первую очередь из-за проблем на Иткульском спиртзаводе.

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Сильнее всего среди обрабатывающих производств просел выпуск химических веществ и химических продуктов (- 28,6%), производство прочих транспортных средств и оборудования (- 26%).

Абсолютным лидером среди обрабатывающих производств стала такая сфера как "выпуск кожи и изделий из нее" (259,7%). Это связано с открытием в регионе осенью прошлого года завода "Русская кожа" (Заринск). Высокий темп продемонстрировало и металлургическое производство (+ 160%).

Напомним, по итогам прошлого года ИПП в регионе составил 101,2%.

Между тем в конце прошлой недели Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал первый в 2020 году подробный мониторинг состояния российской промышленности. Было зафиксировано синхронное снижение показателей производства и спроса.

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Спрос на продукцию добывающих отраслей в январе снизился на 2,3% к аналогичному месяцу прошлого года. Добыча нефти за первый месяц сократилась на 0,8%, до 47,7 млн т. Природного газа в России в прошедшем месяце добыто меньше на 3,1%.

Единственным сектором с положительной динамикой индекса спроса в январе оказались низкотехнологичные отрасли промышленности: +2,4% к январю 2019 года.