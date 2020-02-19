«Справедливая Россия» борется за подарки «детям войны»

Новости 17.02.2020 11:55 233

Алтайский край пока не вошел в перечень регионов, которые предусмотрели выплаты "детям войны" к 75-летию Великой Победы. Чтобы исправить эту несправедливость лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы России Александр Терентьев лично обратился к губернатору края, с просьбой найти возможность на достойное поощрение этих граждан.

На сегодняшний день в 43 субъектах РФ установлены выплаты "детям войны". Среди них как ежемесячные льготы для граждан данной категории, так и те, кто намерен поздравить их с важной датой. К примеру, единовременные выплаты к юбилею Победы получат "дети войны" в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в республиках Крым, Саха, в том числе в соседнем Алтае.

Фракция "Справедливая Россия" в АКЗС с 2011 года поднимает вопросы помощи "детям войны". Большими усилиями выбивалось присвоение статуса. В штыки воспринимают единороссы в АКЗС и установление ежемесячного поощрения "детям войны". И пока этот вопрос переносится сугубо в политическую плоскость, пеняя на федеральный уровень, старики продолжают ждать и надеяться.

Алтайские эсеры ждут ответ на письмо, отправленное в адрес губернатора края 12 февраля, и надеются на положительное решение человеческого вопроса, а не политического.