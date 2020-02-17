«Преемников навалом, понимаешь»: Зюганов назвал лидера алтайских коммунистов среди своих сменщиков

Новости 17.02.2020 11:25 2549

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался о возможном преемнике. Несмотря на то, что уходить лидер коммунистов пока не намерен, он назвал несколько фамилий "сменщиков". Среди них и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. Об этом Зюганов рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Вначале бессменный лидер "красных" достаточно нервно отреагировал на вопрос корреспондента о готовности уйти, чтобы дать дорогу молодым: "Чего вы меня провожаете? Куда уходить, скажите? О чем речь идет?"

Сам Зюганов выразил мнение, что "пока у человека голова работает, есть воля и совесть, он обязан служить своей державе".

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"Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и - нынешнюю. Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьба? От чего уходить?", - задается вопросом председатель ЦК КПРФ.

На прямой вопрос о преемнике Зюганов назвал ряд фамилий. "Преемников навалом, понимаешь. В партии, вообще-то, не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае. У нас много...", - резюмировал Геннадий Зюганов.