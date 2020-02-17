«Преемников навалом, понимаешь»: Зюганов назвал лидера алтайских коммунистов среди своих сменщиков

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался о возможном преемнике. Несмотря на то, что уходить лидер коммунистов пока не намерен, он назвал несколько фамилий "сменщиков". Среди них и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. Об этом Зюганов рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Вначале бессменный лидер "красных" достаточно нервно отреагировал на вопрос корреспондента о готовности уйти, чтобы дать дорогу молодым: "Чего вы меня провожаете? Куда уходить, скажите? О чем речь идет?"
Сам Зюганов выразил мнение, что "пока у человека голова работает, есть воля и совесть, он обязан служить своей державе".
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"Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и - нынешнюю. Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьба? От чего уходить?", - задается вопросом председатель ЦК КПРФ.
На прямой вопрос о преемнике Зюганов назвал ряд фамилий. "Преемников навалом, понимаешь. В партии, вообще-то, не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае. У нас много...", - резюмировал Геннадий Зюганов.
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Работает только языком)))) Все остальное уже не работает))))
Завтра , тоесть 18 февраля к нам приезжает председатель АКЗС А.А. Романенко .Всё! Выборная кампания взяла старт.Предрекают многие СМИ , что осенью 2020 года , а не 2021 года Президент отправит Думу в отставку , вот и зашевелились. А у нас в Славгороде тоже выборы осенью 2020 года, вот и Едросы и зашевелились. Мы, общественники в законные сроки написали заявление председателю Гутяру В.Ф. о своём присутствии на сессии. Посмотрим какой будет ответ. Прусакова рвётся в Москву , так у всех такое желание( я считаю , что у ней здоровые амбиции).У нас тоже в Славгороде Ольга Токмакова разрывается во все стороны , то в главы ,то сейчас в АКЗС, а потом и в Москву.Пиарит сама себя как может.Вот только муж её Вадим Токмаков подводит.Видно надо быть без царя в голове, что бы так позорить жену.
*пока у человека голова работает, есть воля и совесть*, голова то может быть ещё и работает, а вот с остальным то проблемы видимо от рождения!
При Николае сидел ,при Керенским сидел...
С этой Махой пошлют их на... й!?
Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и - нынешнюю. Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьба? От чего уходить? да была у нас пятилетка похорон...