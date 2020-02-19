Алтайский сенатор получил награду от Валентины Матвиенко

Новости 17.02.2020 10:40 428

12 февраля в Совете Федерации в ходе пленарного заседания председатель СФ Валентина Матвиенко вручила благодарность представителю от законодательного органа госвласти Алтайского края, заместителю председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Белоусову.

Поздравляя с наградой, председатель СФ отметила большой вклад алтайского сенатора в совершенствование федерального законодательства и развитие парламентаризма в Российской Федерации целом. Сергей Белоусов хорошо известен своей твёрдой позицией по жесткому контролю за состоянием и сохранению городских лесов.

Парламентарий не однажды подчеркивал большую роль гражданского общества в том, что сегодня проблемы городских лесов, в частности, в Барнауле, так долго не получавшие своего разрешения, стали под совместную защиту, как общества, так и государства. Сенатор считает, что такой формат сотрудничества гражданского общества и государства может и должен стать новым трендом развития и имеет самые серьезные перспективы.

Сергей Белоусов уверен, что всякое современное развитие должно учитывать лучшие мировые практики с учетом этих же мировых экологических стандартов. По его мнению, действующие производства, причем все без исключения, должны иметь подробный перспективный план своей экологической модернизации, с соответствием передовым международным экологическим требованиям. Эту позицию парламентарий последовательно отстаивает в ряде международных организаций, возникших на постсоциалистическом пространстве.

Сегодня сенатор сосредоточил свою деятельность на преодолении препятствий возникающих в процессе реализации закона « Об органической продукции », в сопровождении проекта которого и принятии окончательного варианта он принимал активное участие.

Парламентарий уверен, что в Алтайском крае есть самые широкие перспективы по выпуску органической продукции, а законодательное обеспечение реализации этих перспектив будет способствовать и созданию новых рабочих мест, развитию экологического туризма и закреплению имиджа Алтайского края, как одного из самых экологически привлекательных регионов страны.