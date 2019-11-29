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Мэрия готова отдать 2,2 млн ради комфорта барнаульцев

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Тендер на разработку проектно-сметной документации по благоустройству Мизюлинской рощи и зеленой зоны на улице Сергея Ускова в Барнауле, стоимостью 2,2 млн рублей, размещен на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 5 марта 2020 года, сам аукцион состоится 13 марта.

«Необходимо учесть сложившуюся планировочную и транспортную систему улиц, существующие объекты и элементы благоустройства, созданные «народные» пешеходные тропы и проходы, выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон, акцентировать внимание на развитие общественных пространств, создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов», – гласит текст технического задания.

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Также в документации приводится рекомендуемый перечень элементов и объектов благоустройства:

  • Высококачественная тротуарная плитка;
  • Озеленение: газоны, кустарники, деревья;
  • Цветочное оформление;
  • Городская мебель и оборудование: скамьи, урны, контейнеры для мусора и пр.;
  • Предметы дизайна городской среды;
  • Ограждения: пешеходное, декоративное, автомобильное (при необходимости);
  • Оборудование мест отдыха;

Среди документов, которые потребуется выполнить подрядчику, фигурируют дендрологический план с пересчетной ведомостью и разбивочный чертеж озеленения.

Отметим, что парк «Изумрудный» в тендер не вошел. Судя по всему, на него позже будет организован отдельный аукцион.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 2GIS

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