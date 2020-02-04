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Не райское место: Алтайский край снова замыкает рейтинг регионов по качеству жизни

Новости
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Алтайский край занял 72 место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2019 год. Об этом пишет РИА «Новости».

Данные о регионах были собраны на основании сведений Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Первое место уже, который год подряд держат Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Что касается регионов Сибирского федерального округа, то в нем Алтайский край занял восьмое место из 10. Отметим, что в 2018 году Алтайский край был на одну позицию ниже – 73 место.

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Первое место заняла соседняя Новосибирская область, которая за год прибавила и переместилась с 24 на 22 место рейтинга по стране. Серебро по СФО досталось Красноярскому краю, который вырос заметнее всех – с 45 по 38 место. Третье место у Томской области (45 место по России).

  • 4 место – Омская область с 57 на 53 (по России)
  • 5 место – Кемеровская область с 54 на 56
  • 6 место – Хакасия с 55 на 57
  • 7 место – Иркутская область с 68 на 63
  • 8 место – Алтайский край с 73 на 72
  • 9 место – Республика Алтай 80 (сохранила позицию)
  • 10 место – Тыва 85 (сохранила позицию).

Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и представителей этих регионов. Одним из пяти субъектов с наихудшими показателями является Алтайский край.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

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житель края

да какое качество. тут ваще никакой жизни не осталось. одни цели и приоритетные задачи. скоро и людей не будет

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