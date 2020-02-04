Не райское место: Алтайский край снова замыкает рейтинг регионов по качеству жизни

Алтайский край занял 72 место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2019 год. Об этом пишет РИА «Новости».
Данные о регионах были собраны на основании сведений Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Первое место уже, который год подряд держат Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Что касается регионов Сибирского федерального округа, то в нем Алтайский край занял восьмое место из 10. Отметим, что в 2018 году Алтайский край был на одну позицию ниже – 73 место.
В Госдуме создали сразу две рабочие группы, которые будут заниматься проблемами Алтайского края
Первое место заняла соседняя Новосибирская область, которая за год прибавила и переместилась с 24 на 22 место рейтинга по стране. Серебро по СФО досталось Красноярскому краю, который вырос заметнее всех – с 45 по 38 место. Третье место у Томской области (45 место по России).
Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и представителей этих регионов. Одним из пяти субъектов с наихудшими показателями является Алтайский край.
Регион стал одним из аутсайдеров в России по данному показателю
да какое качество. тут ваще никакой жизни не осталось. одни цели и приоритетные задачи. скоро и людей не будет