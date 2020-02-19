Рубцовские власти намерены снести единственное жилье семьи пенсионеров

Новости 17.02.2020 9:30 424

Мэрия Рубцовска, вопреки решению городского суда, на протяжении четырех лет не дает квартиру пенсионерам, живущим в аварийном доме. Более того, по распоряжению чиновников старикам снесли колонку и туалет. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

«У нас под половиками лежит картон, и всё равно холодно. Тряпки, картон – всё, что могли, всё положили. Три раза топим печь, она сейчас горячая, и опять буду топить. Уже 3 тонны угля ушло», – рассказал проживающий в ветхом доме пенсионер Владимир Смирнов.

Двухэтажный дом по адресу Рабочий тракт, 13 признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2009 году. Муниципалитет предложил Смирновым жилье, однако значительно меньшей площади. После этого Рубцовский городской суд обязал местную администрацию выдать Смирнову и членам его семьи благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди. Судебное решение не исполняется уже четыре года.

«Мы в суде выясняем, что у них квартира стоит пустая, к примеру, на Киевской, 23. Спрашиваем, почему не передают её Смирнову, отвечают, что она требует косметического ремонта. Но я думаю, в связи с тем, что по квартире Смирнова уже исполнительное производство идёт и взыскали более 500 тысяч только в качестве штрафа по исполнительному производству, думаю, там косметический ремонт давно можно было бы сделать. И таких квартир в городе много», – рассказал юрист Евгений Соснов.

По словам пенсионера, приходил начальник бригады, занимающейся сносом домов и сообщил, что от мэрии получено разрешение на снос жилья Смирновых.

«Смирнов там живёт, у него как испытание идёт. Администрация Рубцовска снесла ему на улице туалет. А он человек преклонного возраста. Убрали колонку с водой. То есть ухудшаются условия, и его вынуждают съехать в какое-то съёмное жильё с этого дома. Ему завышается оплата коммунальных платежей. Не далее как сегодня мы звонили в «Алтайкрайэнерго»: он подал показания 190 киловатт, ему начислили 800.

Владимир Смирнов сейчас снова обратился в суд: требует привлечь к ответственности службу судебных приставов.