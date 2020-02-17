Барнаул может получить чемпионат мира по гребле в 2024 году

Новости 17.02.2020 8:15 1140

В минувшие выходные губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с делегацией ICF и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) проведение международных соревнований в Барнауле. В июне следующего года в краевом центре пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, а в 2023-2024 годах Барнаул может принять первенство Европы или мира.

Делегация на снегоходе проинспектировала гребной канал.

«Канал и база подходят по всем требованиям, международным стандартам. Нравится, что аэропорт недалеко от города, что сам канал в городе», - поделился впечатлениями один из международных представителей Руд Хайселар.

В настоящее время уже направлены заявки на проведение в Барнауле чемпионата Европы в 2023 году и чемпионата мира в 2024 году по гребле на байдарках и каноэ.

Как продвигается строительство обводного канала в Барнауле. Фото Новости 16.08.2019 17:10 На первом этапе, который должен завершиться к 2020 году, строится обводной канал и мост через него, а также ведется подготовка площадок 2085

Помощник президента ВФГБК Николай Мордвин предложил, чтобы Барнаул заявлял гребной канал не только на международных, но и на всероссийских соревнованиях.

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков отметил, что еще предстоит работа по обустройству территории канала и приобретению инвентаря. В 2020 году планируется завершить строительство автопарковки на 1500 мест, дополнительно построить трибуны на 2000 человек. Общее количество мест на трибунах будет доведено до 2400. Планируется построить на территории спортивной базы в 2021 году многопрофильный спортивный зал.

Напомним, на спортивной базе гребного канала в сентябре 2018 года проводились международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ - Кубок чемпионов.