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Эскроу-счета добрались до Бийска

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В Бийске в конце 2019 года лишь одна компания получила разрешение на строительство многоквартирного дома. Оно выдано крупнейшему девелоперу города – «Строительному управлению №1».

По данным официального сайта мэрии, компания согласовала первую очередь дома по улице Разина, 69. Согласно измененному законодательству о долевом строительстве, «Строительное управление №1» должно привлекать банковское проектное финансирование и собственные средства. Продавать квартиры при этом положено с использованием специальных счетов эскроу, на которых средства дольщиков консервируются до сдачи объекта в эксплуатацию. Для Бийска это будет первый опыт возведения многоквартирного дома по новым правилам, пишет "Алтайский портал недвижимости".

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Ранее в Алтайском крае их начали применять только застройщики Барнаула.

Эксперты опасаются, что в малых городах данный механизм не заработает – проектное финансирование настолько повысит цены новостроек, что местные жители просто не смогут их приобрести. А установить доступную стоимость не позволят банки. По этой причине застройщики не рискуют закладывать объекты.

Так, в 2019-м году в Барнауле было одобрено 25 высоток, в Бийске – лишь 1, в других городах региона – 0.
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Автор: Политсиб.ру

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