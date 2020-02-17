Почти 400 подписей собрали в Барнауле против застройки парка им. Ленина

Новости 17.02.2020 7:30 1538

Общественники провели сбор подписей за сохранение и дальнейшее благоустройство парков им. Ленина и Целинников. Мероприятие состоялось в субботу, 15 февраля.

О результатах сообщил эко-активист Юрий Красильников в своем Facebook. В результате акции было собрано более 350 подписей, а также составлено обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру спорта региона Алексею Перфильеву.

Ранее Красильников говорил «Политсибру», что инициативная группа граждан намерена добиваться от местных властей начала работ по благоустройству парка.

Зачем «зеленые» продолжают митинговать, если ФОК не будут строить? Новости 12.02.2020 11:40 Общественники проведут пикет, несмотря на отмену строительства ФОКа в барнаульском парке 3446

Отметим, что на сегодняшний день Минспорта Алтайского края приостановило свои планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Предположительно спортивный объект может появиться в парке после 2024 года.

Напомним, что от планов пришлось отказаться после волны возмущений, которую подняли жители близлежащего к парку района. Их поддержали общественники, что привело к проведению митинга в конце декабря 2019 года. Все это активно освещалось местными СМИ, из-за чего дискуссия приобрела массовый характер. В итоге властям пришлось организовывать площадку для публичного диалога и искать компромисс.