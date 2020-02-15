Мария Бутина взялась учить алтайских студентов кибербезопасности на «вашингтонский манер»

Новости 15.02.2020 16:30 68

Накануне в АлтГУ состоялась лекция политической активистки Марии Бутиной по теме «Война, терроризм и шпионаж в киберпространстве». Это уже не первое общение уроженки Барнаула со студентами и преподавателями, сообщает сайт вуза.

"Программа по кибербезопасности, которую я проходила в университете Вашингтона, была нацелена не на написание каких-то кодов и решение цифровых вопросов, а скорее ориентирована на подготовку политологов, управленцев, которые могут принимать решения в случае, если возник кризис", - пояснила свою позицию общественница.

Бутина отметила, что во время проведения в той или иной стране выборов, как показывает международная практика, к данному государству увеличивается внимание со стороны всевозможных структур, таких, как иностранные спецслужбы, хакерские группировки и т.д. В этот момент самым слабым и наиболее уязвимым звеном становится обычный пользователь, открывающий, не подумав, всевозможные предлагаемые ему ссылки, отправляющий свои данные на сомнительные запросы и допускающий в свой компьютер вирусные программы.

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«Тема кибербезопасности крайне актуальна именно сегодня, поскольку на днях было заявлено о том, что голосование за новую Конституцию будет проходить, в том числе, с использованием программного обеспечения. В прошлом году впервые был принят федеральный закон, согласно которому было проведено электронное, дистанционное голосование. Этот эксперимент себя зарекомендовал и теперь Россия, одна из первых в мире, будет использовать электронное голосование. С одной стороны это открывает дополнительные возможности для реализации конституционного права человека избирать и быть избранным, но с другой стороны – это и дополнительные риски, такие, как утечка персональных данных, фальсификация информации, - сообщила Мария Бутина.