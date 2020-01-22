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Известный барнаульский архитектор может помешать АлтГУ построить новый корпус на Сахарова?

Новости
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Известный барнаульский архитектор Александр Деринг и его команда подали заявление о включении корпуса "Д" Алтайского госуниверситета в реестр объектов культурного наследия. Информацию об этом на своей странице "ВКонтакте" опубликовал краевед Данил Дегтярев. 

"Это здание создала талантливый архитектор Галины Первушина в самом конце 1970-х годов, оно стало украшением центра Барнаула. Считаю, что оно достойно охранного статуса", - пишет историк.

Добавим, здание введено в эксплуатацию в январе 1978 года, став на несколько лет главным корпусом вуза.

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"Кстати, если здание учебного корпуса поставят на учет в качестве выявленного памятника, то это значительно затруднит постройку рядом с ним чего бы то ни было...", - предполагает Данил Дегтярев. В данном случае он рассуждает о шансах университета поставить новый корпус на месте сквера близ площади Сахарова.

АлтГУ уже несколько лет вынашивает подобные планы, за это время был подготовлен эскиз и проведены примерные расчеты. В последнее несколько месяцев Дегтярев и еще ряд общественников открыто выступили против строительства. Было проведено два одиночных пикета, на следующую неделю намечен митинг. Пока вуз не намерен корректировать свою позицию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: asu.ru

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