В Рубцовске закрывают единственный частный приют для бездомных собак

Новости 15.02.2020 18:00 56

В Рубцовске закрывают приют для бездомных собак "Алиса". Свое возмущение сложившейся ситуацией уже выразили общественники. Подробный пост на этот счет выложен в группе "Беспредел нашего города-обратная сторона Рубцовска" в "Одноклассниках".

За год приютом "Алиса" было отловлено и пристроено по домам около 1000 собак. Теперь приют завершает свою деятельность. Например, контракт на отлов собак с улиц города с администрацией уже не продлён. После закрытия "Алисы" все собаки и щенки, а это около 150 животных, вновь окажутся на улице.

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Рубцовчане обращают внимание на то, что в последнее время против приюта была развернута травля "псевдоволонтёрами". Последние распространяли лживую информацию, листовки с картинками из интернета. Дошло до того, что началось обсуждение семей сотрудников "Алисы" и близких. Также фиксировались случаи обращения в прокуратуру и полицию с жалобами на приют, говорится в сообщении паблика.

Противники "Алисы" вспоминают о бедственном положении приюта несколько лет назад. Да, приюту нужна продуктовая помощь, чтобы прокормить животных (заведение существует только на пожертвования), но в отличие от прошлого сейчас в заведении полный порядок: за собаками ухаживают и оказывают помощь, говорят в приюте.

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В своих бедах "Алиса" винит конкурентов из центра реабилитации и стерилизации "Котопёс". "...Мы не знаем зачем и кому это нужно, но точно знаем, что приют "Алиса" таким способом решили убрать", - резюмируют авторы.