Барнаульский хлебокомбинат при помощи УФАС отстаивает пряники времен СССР

Новости 15.02.2020 14:00 135

УФАС по Новосибирской области рассмотрит спор «Новосибхлеба» и барнаульскго комбината «Русский хлеб». Предприятия выясняют, кто из них имеет права на выпуск пряников «Ирэк» времен СССР, пишет "Континент Сибирь".

Как следует из материалов дела, к антимонопольщикам обратились алтайские хлебопеки. По их информации, производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» зарегистрировала товарный знак пряников «Ирэк» с приоритетом от марта 2016 года. В марте 2019-го новосибирские хлебопеки потребовали от «Русского хлеба» прекратить выпуск пряников под этим брендом.

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В «Русском хлебе» требование посчитали несправедливым. Дело в том, что рецептура и название пряников «Ирэк» известны с 1986 года, утверждены Госагропромом СССР, и сегодня пряники с этим советским названием выпускает не менее десятка хлебопекарных предприятий в разных регионах. В УФАС не исключают, что «Новосибхлеб» знал эти обстоятельства и сознательно зарегистрировал товарный знак с намерением «создать иным хозяйствующим субъектам препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности».

В антимонопольной службе добавили, что новосибирские хлебопеки так и не представили сведения об авторстве пряников «Ирэк», либо о том, что им передали какие-то права на выпуск советских пряников.

Рассмотрение дела назначено на 12 марта.