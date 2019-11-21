Алтайский край не смог освоить более 800 млн рублей на нацпроекты

Накануне в правительстве Алтайского края прошло первое в 2019 году заседание президиума совета при губернаторе по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание было посвящено итогам 2019 года, его провел Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что на федеральном уровне произошла перезагрузка организации работы по нацпроектам.
«В связи с кадровыми изменениями и организационными уточнениями у Алтайского края поменялся ряд кураторов и руководителей по национальным проектам. Пройдет ряд федеральных селекторов, которые проведут прежние и новые кураторы. Мы на некоторых уже побывали», - цитирует Томенко сайт региона.
Как и на что будут потрачены эти деньги
В стране в рамках 12 нацпроектов принято 67 федеральных проектов. В большинстве из них Алтайский край принимает участие. Врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов рассказал о предварительных итогах по реализации нацпроектов на территории региона.
Так, рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» господдержкой при рождении первых и третьих детей воспользовались около 30 тысяч семей при плане 7 тысяч.
В целом объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2019 году, составил 17,3 млрд рублей. При этом фактические расходы по прошлому году - 16,4 млрд рублей, или 94,5% от плана.
«Говоря об исполнении по национальным проектам, хотелось бы отметить, что исполнение нацпроектов в Алтайском крае выше аналогичного показателя в целом как по Российской Федерации, так и по Сибирскому федеральному округу», - подчеркнул Данил Ситников.
Журналист спросила, насколько реально выполнить национальные проекты, потому как некоторые эксперты сомневаются в их целесообразности вообще
Неиспользованные на 1 января текущего года остатки средств федерального бюджета по национальным проектам составили 832,2 млн рублей. Деньги не удалось освоить по разным причинам.
Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах