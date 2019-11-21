Алтайский край не смог освоить более 800 млн рублей на нацпроекты

Новости 15.02.2020 13:30 162

Накануне в правительстве Алтайского края прошло первое в 2019 году заседание президиума совета при губернаторе по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание было посвящено итогам 2019 года, его провел Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что на федеральном уровне произошла перезагрузка организации работы по нацпроектам.

«В связи с кадровыми изменениями и организационными уточнениями у Алтайского края поменялся ряд кураторов и руководителей по национальным проектам. Пройдет ряд федеральных селекторов, которые проведут прежние и новые кураторы. Мы на некоторых уже побывали», - цитирует Томенко сайт региона.

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В стране в рамках 12 нацпроектов принято 67 федеральных проектов. В большинстве из них Алтайский край принимает участие. Врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов рассказал о предварительных итогах по реализации нацпроектов на территории региона.

Так, рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» господдержкой при рождении первых и третьих детей воспользовались около 30 тысяч семей при плане 7 тысяч.

В целом объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2019 году, составил 17,3 млрд рублей. При этом фактические расходы по прошлому году - 16,4 млрд рублей, или 94,5% от плана.

«Говоря об исполнении по национальным проектам, хотелось бы отметить, что исполнение нацпроектов в Алтайском крае выше аналогичного показателя в целом как по Российской Федерации, так и по Сибирскому федеральному округу», - подчеркнул Данил Ситников.

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Основное финансирование, по его словам, было сконцентрировано на наиболее крупных нацпроектах: «Демография» - 4,3 млрд рублей, «Здравоохранение» - 4,6 млрд рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 5,2 млрд рублей, «Жилье и городская среда» - 0,9 млрд рублей.

Неиспользованные на 1 января текущего года остатки средств федерального бюджета по национальным проектам составили 832,2 млн рублей. Деньги не удалось освоить по разным причинам.

В 2020 году на финансирование нацпроектов в Алтайском крае запланировано 22 млрд рублей.