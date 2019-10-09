Бюджетники помогли Алтайскому краю увеличить собираемость налогов

Новости 15.02.2020 13:00 145

В Алтайском крае общая сумма налогов и сборов в 2019 году составила около 145,1 млрд рублей. Это на 9,2% больше, чем в 2018 году. В первую очередь рост связан с увеличением зарплат бюджетников, которое повлияло и на общую сумму НДФЛ, и на страховые сборы.

Об этом сообщил руководитель регионального УФНС Юрий Куриленко в ходе расширенной коллегии. Почти 51,5 млрд рублей заплатили 100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. В итоге регион перечислил в консолидированный бюджет страны 91,1 млрд рублей (из них в федеральный бюджет - 27,8 млрд рублей, в краевой - 63,3 млрд).

Для региона ключевым источником по-прежнему остается НДФЛ — он формирует почти 44 % доходов регионального бюджета и за 2019 год увеличился на 2,5 млрд рублей. Увеличился и налог на прибыль организаций — на 1 млрд рублей или на 6 %.