Там закончится футбол: РФС поддержал ликвидацию зоны «Восток», где играет барнаульское «Динамо»

Новости 15.02.2020 12:30 159

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поддержал ликвидацию зоны «Восток» в ПФЛ, где играют сибирские и дальневосточные клубы. Он объяснил это сохранением футбола.

«Предложение по сокращению количества зон на данный момент является оправданным и обоснованным, но это тактическое и промежуточное решение. Оно нужно для того, чтобы сохранить те клубы, которые играют на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Без этого мы можем эти клубы потерять и у нас там закончится футбол», — цитирует Дюкова ТАСС.

Общее собрание ПФЛ ранее решило ликвидировать зону «Восток». Останутся только зоны «Центр», «Запад», «Урал-Поволжье» и «Юг», победители которых будут выходить в ФНЛ.

В зоне «Восток» играют омский «Иртыш», барнаульское «Динамо», иркутский «Зенит», а также ФК «Новосибирск», ФК «Чита» и ФК «Сахалин». Их должны распределить в другие группы. Расходы сибирских клубов из-за перелетов могут вырасти на 12-14 млн рублей.

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«Мы сейчас детально прорабатывали различные подходы к распределению клубов Дальнего Востока между другими зонами, оценили дополнительные расходы и затраты, провели работы, как мы могли бы эти затраты компенсировать. Но стоит вопрос, что дальше. Вряд ли мы хотим на этом остановиться, обсуждались различные направления развития ПФЛ. Мы будем стараться помогать возникновению новых клубов для ПФЛ, в том числе на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири», — пообещал Дюков.

«Если мы будем видеть крупные областные центры и города и будем понимать, что клуб, который там возникнет, будет иметь определенную базу и школу, которая может поддержать, то будем оказывать помощь клубами, чтобы они заявлялись в ПФЛ, - добавил глава РФС. - Сейчас мы видим ряд клубов, которые из четвертого дивизиона могли бы пополнить ПФЛ».