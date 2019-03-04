«Сибирь-полиметаллы» инвестирует свыше 40 млрд рублей в развитие производства на Алтае

Новости 15.02.2020 12:00 159

Компания «Сибирь-полиметаллы», входящая в «УГМК-холдинг», планирует до 2050 года направить около 44 млрд рублей на развитие своей производственной деятельности в Алтайском крае. Об этом стало известно после встречи губернатора Виктора Томенко с гендиректором компании Вадимом Рязанцевым.

«Больше половины этой суммы будет инвестировано в срок до 2024 года»,— сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Сибирь-полиметаллы» собирается осваивать новые месторождения наряду с разработкой действующих Зареченского, Корбалихинского и Степного рудников полиметаллических руд. По данным краевого правительства, в 2020 году компания планирует добыть 800 тысяч тонн руды, а к 2024 году — выйти на максимальный объем добычи — около 1,5 млн тонн руды в год.

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Из добываемой руды налажено производство цинкового, медного, свинцового концентратов на Рубцовской обогатительной фабрике, а на Зареченской обогатительной фабрике получают медно-свинцовый и цинковый концентраты, а также гравитационный концентрат, содержащий золото и серебро.

АО «Сибирь-полиметаллы» создано в 1999 году по инициативе краевых властей для возрождения добычи полиметаллов в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка компании достигла 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 47,6 млн рублей.