Краевое правительство ответило на инициативу эсеров ввести выплаты «детям войны»

Новости 15.02.2020 11:30 169

Правительство Алтайского края считает, что растиражированное накануне в СМИ обращение депутата Госдумы Александра Терентьева по поводу выплат "детям войны" является пиар-ходом.

Как пояснил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, письмо на имя губернатора поступило после того, как информация о нем была распространена в СМИ. Этот факт, а также отсутствие в письме каких-либо конкретных предложений позволяют сделать вывод о том, что это был своеобразный политический ход.

Справедливороссы не первые и не единственные, кто выдвинул инициативу выплат «детям войны». С подобными предложениями выступали и КПРФ, и ЛДПР и "Единая Россия", а также различные общественные и ветеранские организации.

Александр Терентьев призвал губернатора обратить внимание на «детей войны» Новости 13.02.2020 11:40 Александр Терентьев обратился к губернатору Алтайского края по вопросу льгот "детям войны" 364

Сейчас в Алтайском крае проживает 130 тысяч «детей войны», более 103 тысяч из них получили удостоверения в соответствии с краевым законом от 2015 года. 85 тысяч «детей войны» – жителей Алтайского края - получают различные льготы и меры социальной поддержки, финансирование которых производится из консолидированного бюджета края.

В 2017 году в крае была произведена разовая выплата 19 900 «детям войны», получившим удостоверения, но не имеющим льгот, но этот прецедент получил серьезный негативный резонанс.

Для оказания мер социальной поддержки «детям войны» необходимо решить целый ряд вопросов. Что такое достойная выплата, какой суммой она измеряется? Все или не все «дети войны» должны ее получить? Где взять деньги на ее осуществление, за счет каких статей бюджета?

Кроме того, проблема пока не решена на федеральном уровне, и все регионы идут своим путем.