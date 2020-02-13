Краевое правительство ответило на инициативу эсеров ввести выплаты «детям войны»

Правительство Алтайского края считает, что растиражированное накануне в СМИ обращение депутата Госдумы Александра Терентьева по поводу выплат "детям войны" является пиар-ходом.
Как пояснил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, письмо на имя губернатора поступило после того, как информация о нем была распространена в СМИ. Этот факт, а также отсутствие в письме каких-либо конкретных предложений позволяют сделать вывод о том, что это был своеобразный политический ход.
Справедливороссы не первые и не единственные, кто выдвинул инициативу выплат «детям войны». С подобными предложениями выступали и КПРФ, и ЛДПР и "Единая Россия", а также различные общественные и ветеранские организации.
Александр Терентьев обратился к губернатору Алтайского края по вопросу льгот "детям войны"
В 2017 году в крае была произведена разовая выплата 19 900 «детям войны», получившим удостоверения, но не имеющим льгот, но этот прецедент получил серьезный негативный резонанс.
Кроме того, проблема пока не решена на федеральном уровне, и все регионы идут своим путем.