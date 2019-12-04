Высотка в Новоалтайске, построенная в 2014 году, начала осыпаться

Новости 15.02.2020 11:00 196

Фасад торцевой стены ЖК "Облака" в Новоалтайске почти весь обрушился. Как сообщают очевидцы, которые поделились фотоснимками высотки на форуме Skyscapercity, здесь отпала кирпичная облицовка. Местами оголился слой утеплителя, находящегося под ней.

Изначально дом возводили из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, снаружи утепляли, облицовывали кирпичом и окрашивали. Интересно, что 2 года назад здесь уже было подобное обрушение фасада на 12-м этаже. Тогда его поврежденную часть оперативно восстановили. Сейчас масштаб гораздо больше, пишет "Алтайский портал недвижимости".

ЖК «Облака» был построен и сдан в конце 2014 года. На тот момент он стал самым высотным в городе. Реализацией проекта занималась ГК "Партнер", которая прославилась еще и масштабным долгостроем «Демидов парк».

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Здесь обещали возвести 15 высоток, детский сад, школу, парк, гаражные комплексы и торговые центры, а в результате с трудом осилили один многоквартирный объект, который дольщики ждали 5 лет. Любопытно, что и в этом доме эксперты сейчас находят производственный брак (незаполненные раствором швы и неправильно установленное оборудование), что приводит к нарушению температурного режима.