День влюбленных на Алтае: подборка лучших романтических фильмов

Новости 14.02.2020 19:00 281

Представляем подборку романтического кино, которое поможет избавиться от рутины и освежить страсть, пылавшую в начале отношений.

Валентинка, 2010

В ролях: Райан Гослинг и Мишель Уильямс. Это история пары, переживающей кризис в отношениях. Они пытаются вернуть горячие когда-то чувства. Режиссер отправляет героев то в прошлое, то в настоящее, чтобы выявить момент, когда отношения дали трещину. Идея фильма: бороться за чувства нужно с начала и до конца — и это всегда задача для двоих.

Двое в пути, 1967

Бессмертная классика. Отношения Марка и Джоан Уоллес начались на французской Ривьере. Поэтому именно сюда они отправляются, чтобы лучше понять друг друга и осознать, что они по-прежнему любят друг друга, несмотря на ссоры, измены и непонимание в быту. А значит, у их любви все еще есть шанс.

В ролях: Одри Хепберн и Альберт Финни.

50 первых поцелуев, 2004

Фильм снят по мотивам автобиографического романа Николаса Спаркса и завоевал награду за лучший поцелуй.

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