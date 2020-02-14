Умерить аппетит. Игорь Салдан частично отказался от претензий к АГМУ

14 февраля Центральный районный суд Барнаула вновь вернулся к рассмотрению дела бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. В начале заседания адвокат Эдуард Бауэр уведомил собравшихся, что его клиент решил отказаться от одного из требований. Салдан больше не претендует на должность завотдела по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе вуза.
В отличие от прошлого заседания, на этот раз в суд не приглашались свидетели, также не явились на процесс и представители Минздрава России, которые проходят соответчиками по делу. Ожидаемо не пришел и сам бывший ректор, все еще находящийся на больничном.
Эдуард Бауэр заявил, что истец скорректировал свои требования и настаивает на том, чтобы вернуться к должности завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Этот пост Игорь Салдан занимал на правах совместителя, работая на полставки.
В качестве соответчика к делу привлечен федеральный Минздрав
Между тем как считает защита, с должности завкафедрой Салдан так и не был уволен Минздравом, это сделал сам университет. Как пояснил Эдуард Бауэр, бывший ректор заведовал кафедрой на протяжении 20 лет, то есть задолго до того, как был избран руководителем вуза.
Более того, Салдан в последний день своей работы в университете (20 ноября) запустил новый конкурс на должность завкафедрой. Итоги планировалось подвести 4 декабря, но 3-го числа и.о. ректора Ирина Шереметьева приказ отменила. Между тем на эту дату Салдан оставался единственным, кто подал документы на участие в конкурсе. В настоящее время у кафедры нет постоянного руководителя, назначен и.о. Это дает основания стороне истца утверждать, что в данном случае к увольнению Салдана руку приложил как раз университет, не имея на то юридических оснований.
После того, как судья Мария Овсянникова выслушала аргументы сторон, она поставила вопрос, чтобы объединить рассматриваемое дело с еще одним, процесс по которому пока не стартовал. Дело в том, что Игорь Салдан отдельно подал иск к АГМУ и Минздраву о незаконности увольнения с поста ректора.
Ирина Шереметьева будет возглавлять вуз как минимум до конца года
Процесс должен был вести судья Александр Топоров, предварительное заседание планировалось 4 марта. Однако ввиду того, что оба дела близки, суд посчитал нужным объединить их в одно производство. Эдуард Бауэр возражал против такого развития событий, АГМУ и прокурор оказались не против. В итоге Мария Овсянникова приняла решение соединить два дела. Дальнейший процесс будет вести именно она.
В следующий раз в суд повторно будет вызвана в качестве свидетеля начальник отдела кадров АГМУ Татьяна Якименко. Она должна рассказать об обстоятельствах увольнения Салдана. Знакомился ли последний с приказом, получал или нет на руки трудовую книжку и т. д.
Кроме того, суд надеется за ближайшие две недели все-таки прояснить позицию федерального Минздрава относительно увольнения Салдана. Следующее заседание намечено на 28 февраля. Судя по всему, процесс окажется затяжным и рискует продлиться еще несколько недель.
Пока ни адвокат Салдана, ни представители АГМУ не комментируют дело - как минимум до решения суда первой инстанции.
После ряда скандалов, Салдан ушел в отставку
В начале заседания адвокат Эдуард Бауэр уведомил собравшихся, что его клиент решил отказаться от одного из требований. Салдан больше не претендует на должность завотдела по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе вуза. ******************* Собрал лев всех зверей и говорит: - Постройтесь самые красивые - справа, А самые умные слева. Звери подумали и разошлись: кто направо, кто налево. Только одна обезьяна стоит посередине, не двигается. Лев на нее: - Ты че, давай - стройся! Обезьяна: - Ну, что, мне разорваться что ли?!?
Больничный ему оплатят и ПНУТ! АГМУ смело подавай встречный иск к лжекафедрой гигиены!
Салдан,ну зачем ты врешь? Ты на кафедре бываешь 1-2 раза в год, лекций у тебя нет, занятий нет, публикаций без соавторства нет, для чего это враньё. Все это время кафедру Жукова вела, а ты зарплату получал,ничего не делая. Тут АГМУ надо подавать за неосновательное обогащение. Тебе не стыдно, почему например профессор Шахматов ведёт занятия, а ты нет,он тоже завкафедрой? А все просто ты двух слов не свяжешь, твой удел дрессура тараканов, да очковтирательства, только раскусили тебя, уже все знают,как ты заврался. И вопишь ты потому,что никто и звать никак, ты не Куликов, который и институт открыл и клинику развивает и ничего от ухода не потерял.
Салдан уже сдает свои позиции. Частично отказался от иска на должность зав.отдела по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе вуза. Не понято почему нет активности юристов АГМУ? Заняли кукую-то выжидательную тактику. Нужно действовать более активно, использую Постановление Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. №2 и ст.10 Гражданского кодекса РФ. Ситуация создана Салданом в последний день своей работы искусственно.\ Доказательства у АГМУ есть. Посмотрите судебную практику по таким делам. Никто не восстановится на работе, "искусственно" создавая ситуацию такого "восстановления". Это аргумент суда отказать в иске. Салдан не исключение из этих правил.
Вот именно занимал и получал деньги, фактически не появляясь на кафедре. Одно не понятно, АГМУ вы чего боитесь, это же правда правдишняя, он там появлялся 1-2 раза в год.