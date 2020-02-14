Алтайский край отметился резким ростом онкологических заболеваний

Новости 14.02.2020 17:30 318

В Алтайском крае за последние несколько лет рост заболеваемости вырос на 29%. Региональные онкологи объясняют это с «активно стареющим населением» и развитием оборудования для диагностики, которое позволяет выявлять опухоли на ранних стадиях, сообщается на сайте краевого Минздрава.

За 2019 врачами было выявлено около 12,5 тысяч первичных злокачественных опухолей. Мужчины чаще всего заболевают раком легких, бронхов и трахеи, опухоли предстательной железы и кожи. Что касается женщин, то чаще всего они страдают от рака груди, кожи и тела матки.

«Злокачественные опухоли развиваются, как правило, у пожилых людей, средний возраст онкопациентов 65−69 лет, а наш край как раз относится к числу регионов с активно стареющим населением. Кроме того, благодаря новым возможностям современного оборудования рак просто стали чаще выявлять», — объяснила замглавврача краевого онкодиспансера Алла Федоскина.

Специалисты отметили, что чаще всего заболевание диагностируется у горожан.

Соотношение городских заболевших к сельским составляет 57% к 43%. Среди жителей села злокачественные опухоли чаще встречаются у мужчин, а в городской среде — у женщин. Онколог объяснила это тем тем, что первые больше курят и употребляют алкоголь, а вторые «в погоне за социальным статусом и финансовым успехом часто живут в состоянии хронического стресса».

«Когда на прием приходят пациенты с запущенными опухолями, например, рта или глаза, то это не что иное, как халатное отношение к собственному здоровью. Как можно не замечать очевидной проблемы у себя „под носом“, когда опухоль мешает глотать, дышать, смотреть?» — отметила Алла Федоскина.

По словам онколога, в 2019 году в крае выявили 60% случаев онкозаболеваний на ранних стадиях, которые поддаются лечению, а доля пациентов, проживших с диагнозом пять и более лет составила 56,8% от всех состоящих на диспансерном учете у онкологов.