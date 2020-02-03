Денис Ивлев вернулся «спасать» алтайский туризм, но так и не сказал, от чего

Новости 14.02.2020 16:30 456

С 12 февраля 2020 года приказом управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Денис Ивлев назначен директором «Алтайтурцентра». Об этом сообщает портал visitaltai.info.

Корреспонденту «Политсибру» удалось дозвониться до Дениса Ивлева, однако для получения каких-либо комментариев тот потребовал направлять письменный запрос и в иной форме общаться отказался. До начала февраля Алтайтурцентр возглавляла Татьяна Сажаева.

Замминистра покидает свою должность в Бурятии ради «спасения» алтайского туризма Новости 03.02.2020 10:50

Ивлев ранее работал в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Занимался разработкой и внедрением региональной системы ведомственного учёта работы предприятий туристской отрасли, курировал деятельность КГБУ «Алтайтурцентр», продвижение туристского продукта Алтайского края и проведение событийных туристских мероприятий.

12 февраля 2019 года Денис Ивлев победил в конкурсе на должность заместителя министра туризма Республики Бурятия - председателя Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии. Кроме Ивлева на нее претендовало еще 30 человек.

В Бурятии Ивлев курировал создание и работу ГАУ «Туристский информационный центр Республики Бурятия», проведение крупных событийных мероприятий, а также вопросы поддержки субъектов туристской отрасли и продвижения туристского продукта. Однако, проработав год, в начале февраля 2020 года он уволился, чтобы вернуться в Алтайский край, куда его позвали, как выразился ранее сам Ивлев, «спасать Родину». Чиновник также добавил, что долго над предложением не раздумывал и решение о возвращении принял быстро.