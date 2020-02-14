ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ в области документарных операций

Новости 14.02.2020 15:45 223

Банк ВТБ выдал крупнейшему российскому провайдеру платежных и финансовых сервисов нового поколения АО «КИВИ» гарантии исполнения контрактов на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Все гарантии были выпущены в рамках ранее заключенного с банком генерального соглашения о выдаче банковских гарантий.

АО «КИВИ» успешно сотрудничает с банком ВТБ уже не первый год. Выпущенные краткосрочные гарантии позволили компании выполнить все требования перед контрагентами и максимально оптимизировать работу в начале 2020 года.

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев отметил: