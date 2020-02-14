Не самое дежурное мероприятие. Фоторепортаж с избрания мэра Барнаула

Новости 14.02.2020 15:00 52

В пятницу, 14 февраля, состоялось заседание Барнаульской городской Думы. Главным вопросом в повестке стояло голосование за кандидатов на пост мэра Барнаула.

В конкурсе участвовали восемь кандидатов. Один из участников Сергей Шумов заранее снял свою кандидатуру. Его примеру позже последовали Владимир Барсуков и Андрей Крылов, которые также отказались участвовать.

После выступлений претендентов, депутаты проголосовали. В итоге большинство голосов народных избранников(29) набрал Вячеслав Франк. Второе место разделили Елена Хрусталева от КПРФ и Алексей Скосырский от ЛДПР. Они взяли по три голоса. Фракция «Справедливая Россия» конкурс бойкотировала в связи с требованием о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы.

В итоге, все закончилось присягой Вячеслава Франка, который с 14 февраля 2020 года назначен на должность мэра Барнаула.