«Справедливая Россия» добивается финансирования наказов избирателей на Алтае

Новости 14.02.2020 14:32 300

Рабочая группа по разработке проекта закона Алтайского края «О наказах избирателей» будет создана в АКЗС по инициативе фракции «Справедливой России».

«Тема исполнения наказов, которые избиратели дают кандидатам в депутаты и депутатам, всегда была очень важна для нашей партии», – подчеркнул руководитель фракции Александр Молотов.

По словам Молотова, «Справедливая Россия» – единственная парламентская партия, которая и на федеральном, и на краевом уровне скрупулезно и методично исполняет предвыборные обещания. Он добавил, что предвыборная программа партии представляет собой пакет законопроектов, основанных, в том числе, на наказах избирателей. При избрании «эсеры» вносят их на рассмотрение заксобрания.

«Однако не все проходит гладко – некоторые наши инициативы отклоняются единороссовским большинством (как например, предложения об установлении материальных льгот для «детей войны» или о выплате компенсации за непредоставление места в детсадах), для реализации других наказов избирателей требуются выделение бюджетных средств, которые нам, как представителям оппозиционной партии выбить, как вы понимаете, достаточно сложно», – пояснил глава фракции.

В связи с этим, на рассмотрение АКЗС был вынесен проект закона о наказах избирателей. Он позволит перевести предложения и пожелания избирателей в правовое поле. Это сделано, чтобы избранные депутаты впоследствии «не смогли отвертеться от последующей необходимости исполнять свои обещания, как, к сожалению, иногда бывает на практике».

Кроме того, законопроект предполагает выделение бюджетных средств на выполнение депутатами адресованных им наказов. Для этого предлагается сформировать реестр наказов избирателей, предварительно согласовав его с региональным кабмином и утвердив постановлением АКЗС.