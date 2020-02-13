Гарри Шония рассказал, что будет делать с «Модестом»

Новости 14.02.2020 13:30 428

12 февраля держатель контрольного пакета акций Барнаульского молочного комбината (БМК) Гарри Шония приватизировал краевое предприятие «Модест», занимающееся производством молочного детского питания. О планах по его развитию он рассказал «Толку».

Нынешнее состояние «Модеста»

По словам Шонии, БМК ежесуточно выпускает 400-450 тонн молочной продукции, а его оборудование ежегодно модернизируется. В то время, как «Модест» – это маленький цех, способный выпускать7-8 тонн продукции в сутки с устаревшими производственными мощностями и серьезно изношенным оборудованием. Крупные федеральные игроки молочного рынка вкладываться в него не хотят, поскольку успешно развивают собственные бренды детского питания на своих площадках.

«То, что я увидел, оказалось даже хуже ожидаемого. Установленное там оборудование морально и физически устарело. Даже «новую линию» разлива в стеклянную бутылку, которую прежний акционер – Алтайкрайимущество – поставил семь лет назад, уже нужно заменить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил. По большому счету, основную часть оборудования предприятия нужно заменить уже в ближайшее время», – рассказал Гарри Шония.

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Высокое качество продукции «Модеста» при таком плачевном состоянии технического оснащения Гарри Шония объяснил тем, что предприятие использует самое высококачественное, отборное сырье, которое везут на «Модест» с двух племенных хозяйств края. Шония отметил, что у БМК есть собственное производство молока высшего сорта, которое можно направить на производство продуктов детского питания.

Гарри Шония занимает пост председателя правления АО БМК с 2001 года. Он владеет 50,27% акций предприятия. От 9,17% до 11,11% акций принадлежат пяти другим лицам.

Стратегия развития «Модеста»

Модернизация

По словам Гарри Шонии, цели уже поставлены. Планируется увеличение производственных мощностей и, вместе с тем, сохранение высокого качества продукции. По оценке Шонии, объект потребует инвестиций в размере 120-200 млн рублей. Они будут направлены на расширение производственных и складских площадей, а также обновление оборудования.

«У нас есть большой опыт глубокой модернизации предприятия. В 2018 году мы начали масштабную реконструкцию Быстрянского и Карагужинского сыродельных заводов. Там ремонтировали и перестраивали цеха, все оборудование до последней гаечки заменили. Сейчас идут пусконаладочные работы», – отметил Шония.

Новая продукция

Отдел маркетинга уже готовится изучать рынок детского питания. Возможно, в скором времени «Модест» начнет выпуск десертов, творожков и сокосодержащих напитков на основе сыворотки. На данный момент точно известно лишь, что имеющийся ассортимент детского питания сокращаться не будет и даже расширится.

Персонал

На животрепещущий вопрос о судьбе сотрудников «Модеста» Гарри Шония заявил, что коллектив предприятия будет сохранен, в том числе, за счет планируемого расширения производства. Сокращение персонала не планируется не только в течение одного года, как предусмотрено условиями конкурса, но и в дальнейшем.

В состав БМК входит 10 молокоприемных пунктов и шесть молочных заводов Алтайского края. Ассортимент включает около 200 видов продукции.