Самоотводы, овации, обвинения. Как в Барнауле прошло заседание по выбору мэра

Новости 14.02.2020 12:50 1635

Во время заседания Барнаульской городской Думы, которое проходило в пятницу, 14 февраля, Вячеслав Франк избавился от приставки и.о. и стал полноправным главой Барнаула.

Тем не менее, несмотря на отсутствие интриги насчет победы его кандидатуры, заседание не было «дежурным». В нем были яркие выступления, неожиданные повороты и ряд жарких споров.

О том, как все прошло, читайте в материале «Политсибру».

Сбор делегатов

Утро выдалось свежим. У порога администрации находилась женщина с плакатом «Городу Барнаулу – достойного мэра». Также был замечен общественник Виктор Рау, с плакатом «Нет назначенцам. Верните выборы народу».

Депутаты БГД, АКЗС и Госдумы постепенно начали собираться в зале заседания. Представители трех оппозиционных фракций пришли в полном составе. Что касается единороссов, то пришло 29 депутатов. Не оказалось на месте Ларисы Бельковой и Евгения Носенко.

Не самое дежурное мероприятие. Фоторепортаж с избрания мэра Барнаула Новости 14.02.2020 15:00 Не самое дежурное мероприятие. Фоторепортаж с избрания мэра Барнаула 50

Самоотводы

В начале заседания было объявлено, что один из кандидатов - Сергей Шумов - заранее написал заявление и снял свою кандидатуру с конкурса. Однако мало кто догадывался, что он окажется не единственным самоустранившимся.

Выступление Владимира Барсукова: Ашан, ЗОЖ, безысходность

Пенсионер Владимир Барсуков остановился на социально-экономических и демографических проблемах города.

«Безысходность. Молодежь массово покидает край, и остаются такие как я – пенсионеры. Основной закон такой, что люди живут там, где на полную мощь работает экономика и развито сельское хозяйство», - начал речь кандидат.

Он привел в пример Японию, США, Германию и посетовал на то, что второй экономической державой стал Китай, напомнил, что раньше на втором месте был СССР.

«Меня жуть берет, когда я вижу, как поступают с нашими заводами. Последней каплей было уничтожение аппаратурно-механического завода и строительство на его месте «Ашана». Это очень плохо! «Ашан» это французская фирма, есть еще «Лента» - американская фирма. Они принадлежат к странам НАТО, которые получают прибыль здесь. А ведь мы сами могли бы эту прибыль получать. У нас есть такая потребность», - заявил Барсуков.

Далее он поднял тему отсутствия качественного продовольствия, отметил молоко, которое делается на пальмовом масле, качество колбасы, которую не хотят есть даже домашние животные. Не обошел стороной он и шоу-бизнес, который, как отметил Барсуков, развращает молодое поколение.

В качестве примера он процитировал несколько строк:

«Яркие счастливые раз и навсегда, девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные счастливые, все нам нипочем. А если друг попал в беду – налей ему ещё».

Процитировав еще несколько «народных песен», он обратил внимание на большое число пивных магазинов в Барнауле. В этот момент взгляды присутствующих на секунду переместились на депутата Александра Локтева, который сохранял невозмутимое выражение лица. В заключение, неожиданно для всех, Владимир Барсуков объявил о том, что он снимает свою кандидатуру с конкурса.

Андрей Крылов: обвинения, данные опроса

Кандидат Андрей Крылов, который ранее заявлял, что в конкурсе участвовать не будет, заявил, что изменил свое решение для того, чтобы «показать вам правду». Он отметил, что все понимает, так как большинство Думы представлено депутатами от «Единой России».

«А вы сами общались с гражданами и задавали им вопрос о том, нужен ли им назначенный кандидат? Думаю, вы не проводили таких встреч, но вы точно проводили собрание партии. А мы недавно провели опрос горожан. Я специально не стал называть свою фамилию в опросе. Так вот, ЕР поддержали 23% опрошенных, 17% - у коммунистов, у других - еще меньше. Так вот, за оппозицию проголосовало 27%. Делайте выводы, какое недовольство вы провоцируете», - заявил Крылов.

После этого, он объявил, что также снимает свою кандидатуру и покидает зал заседания.

Выступление Артема Зерова

Член Общественной палаты Алтайского края и самый молодой кандидат (29 лет) Артем Зеров начал с рассказа о своей работе в палате. Заявил, что имеет опыт решения проблем граждан и даже привел пример из практики. Его программа основана на работе с молодежью. Он не стал ее цитировать, так как она была на руках у депутатов. Одним из положений его программы была организация специальных центров, где родители могут на некоторое время оставлять своих детей, для осуществления срочных задач.

Он дал понять, что такая потребность у людей есть, так как в связи с пенсионной реформой, оставить детей со старшим поколением сейчас стало проблематично.

Алексей Скосырский: за выборы, экологию и против пробок

Депутат фракции ЛДПР Алексей Скосырский сразу подчеркнул, что у депутатов было время ознакомиться с программой, поэтому останавливаться на ней он не стал, а озвучил только несколько тезисов. Депутат обратил внимание на необходимость увеличения бюджета без нагрузки на жителей города и бизнес.

Также он поднял вопрос необходимость решения проблем с пробками в городе и ситуации с экологией.

«Ну и касательно выборов мэра. Мы согласны, что нужно именно выбирать. Мы члены европейской хартии. Муниципальный уровень - самый близкий к народу, поэтому руководителями муниципалитетов должны быть люди, которых граждане знают лично. В.В.Путин», - закончил цитатой президента Алексей Скосырский.

Вячеслав Франк: нацпроекты

Кандидат от «Единой России» Вячеслав Франк заявил, что развитие города в первую очередь зависит от его экономического развития.

«Правильное распределение бюджета не только определяет наши возможности, но требует и поиска дополнительных источников доходов для казны города. Это невозможно без создания конкурентных производств. Сегодня 17 городских предприятий участвуют в нацпроектах в вопросах повышения производительности труда. Это создает базу для роста экономических показателей. Нужно продолжать привлекать предприятия для участия в нацпроектах», - сказал Франк.

Далее он остановился на нацпроекте «Комфортная городская среда», которая предусматривает строительство новых кварталов и обустройство уже существующих. Он назвал перспективным микрорайон «Поток», где сейчас много аварийного жилья. Закончив свое выступление, Вячеслав Генрихович должен был ответить на вопросы, в случае их наличия. И вопросы были. Руки тянули фракция-эсеров и депутат АКЗС от КПРФ Мария Прусакова.

Депутат от СР Алексей Якунин задал вопрос об очистке снега, и о том, какие он видит шаги для решения проблемы в будущем. Франк отметил, что проблема активно обсуждается и для решения проблемы прорабатывается система улучшенной работы, кроме того, планируется дополнительное финансирование и приобретение более качественной снегоуборочной техники.

Слово попросила и Мария Прусакова, на что председатель БГД Галина Буевич сказала ей, что вопросы могут задавать только депутаты гордумы. Прусакова парировала, напомнив, что согласно закону о статусе краевого депутата, она имеет право задать вопрос. Тишина. В итоге глава алтайского крайкома добилась своего и задала вопрос о работе генерирующих компаний.

Хрусталева: экономика и контроль личных средств

Обратившись к коллегам, назвав их «глубокоуважаемым президиумом», депутат от КПРФ Елена Хрусталева обратила внимание на отсутствие в администрации технической возможности продемонстрировать свою программу в виде презентации.

«Отмечу основную мысль, что ситуация с экономикой в городе крайне тяжелая. Источников дохода в бюджете недостаточно. Это приводит к тому, что все программы выполняются не полностью. Также не выполняются ряд обязанностей перед жителями города. Я как мэр займусь анализом источников доходов, оптимизацией расходов, контролем над использованием средств бюджета», - рассказала кандидат.

Выступление Часовских: сорвал овации

Речь Василия Часовских сложно передать посредством текста. С его программой можно ознакомиться в прикрепленном видео.

Голосование – момент истины

В итоге сюрпризов больше не было. Голоса распределились предсказуемо. За Франка – 29 голосов, за Хрусталеву – три голоса, Скосырский – три голоса. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса.

Таким образом, Вячеслав Франк стал новым главой Барнаула. В общении с журналистами, он признался, что, не смотря на то, что не сомневался в своей победе, день для него выдался волнительным. Кроме того, он дал понять, что вступать в работу ему будет легче, так как де-факто работать он начал уже давно. Каких-то кадровых изменений в составе администрации он обещать не стал, но и заверил, что для новых людей в мэрии двери всегда открыты.

После перерыва состоялась официальная инаугурация, где Франк произнес клятву.

Отметим, что находиться в должности мэра Вячеслав Франк будет в течение следующих пяти лет.