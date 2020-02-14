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Сенатор Белоусов выступил на международном конгрессе BioFach 2020

Новости
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Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от заксобрания Алтайского края Сергей Белоусов принимает участие в 31-м международном конгрессе натуральных продуктов и товаров BioFach 2020, который проходит 12-15 февраля в Нюрнберге (Германия).

Открывая панельную дискуссию «Органическое сельское хозяйство России: перспективы и вызовы» в рамках деловой программы, Сергей Белоусов обратился от имени Совета Федерации с приветственным словом к участникам и гостям выставки, отметив ее высокое значение для представителей органического рынка. Он сообщил, что в этом году тематика конгресса для России представляет особую актуальность в связи с вступлением в силу закона об органической продукции.

По мнению сенатора, Россия как обладатель больших запасов залежных земель имеет все шансы занять достойное место на мировом рынке по производству и поставкам уникальных отечественных брендов экологически чистых продуктов.

«Для нашей страны становление собственного рынка органики это гарантия  плавного перехода к «зеленой экономике» и развитие смежных отраслей, таких как семеноводство, селекция, разработка биопрепаратов и специального оборудования.  Кроме того, органическое сельское хозяйство неразрывно связано с  развитием сельских территорий, экологического туризма и малого бизнеса на селе. Участие делегации из России в таких масштабных мероприятиях как BioFach – это возможность заявить о себе,  познакомиться с производителями  органической продукции из других стран и вдохновиться новыми идеями», – заявил сенатор.

Он отметил, что опыт взаимодействия с международными партнерами  также важен для российских экспертов в контексте проведения дальнейших согласований со странами Европейского союза по взаимному признанию стандартов в сфере органической продукции.

Сергей Белоусов пожелал всем успешной и плодотворной работы и выразил уверенность в том,  что с каждым годом российских производителей органики на выставке будет больше, а ассортимент товаров существенно расширится.

Также, в рамках работы конгресса у парламентария  запланированы встречи с представителями Минсельхоза Германии, руководством Международной федерации органического сельскохозяйственного движения IFOAM и посещение предприятий сельскохозяйственного производства.

Международный конгресс натуральных продуктов и товаров BioFach проходит в Германии ежегодно проводится ежегодно и является крупнейшей площадкой для демонстрации органической продукции со всего мира. В 2020 году в выставке принимают участие  2989 эспонентов и почти 52 тысячи посетителей из разных стран. Площадка российского стенда занимает 138 кв.м и представлена крупнейшими отечественными компаниями в сегменте органического сельского хозяйства.

Автор: Политсиб.ру