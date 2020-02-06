Прокурор попросил для Ларисы Ягофаровой 5 лет реального срока

Новости 14.02.2020 11:25 916

14 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу экс-руководителя приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. Стороны перешли к прениям, однако выступить успела пока только сторона обвинения, попросившая для Ягофаровой 5 лет реального срока.

Отметим, что гособвинитель учла смягчающие обстоятельства: признание Ягофаровой своей вины, ее раскаяние, а также беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба. Тем не менее, обвинение просит назначить Ягофаровой 5 лет лишения свободы с реальным отбыванием наказания. Также прокурор попросила учесть срок пребывания Ягофаровой под стражей с 31 июля по 23 сентября 2019 года.

Что касается материального ущерба пострадавшим, то обвинение требует его возмещения в полном объеме. В связи с этим, арест с имущества подсудимой предлагается не снимать. Компенсацию морального вреда гособвинитель с Ягофаровой попросила не взыскивать.

Доводы защиты и последнее слово самой обвиняемой будут заслушаны 19 февраля.