Расщепление: «Мария-Ра» выделила три новых фирмы из головной организации

Новости 14.02.2020 10:55 638

Ритейлер "Мария-Ра" реорганизовал одноименную головную компанию, выделив из нее три фирмы, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс". Ранее стало известно, что новым юрлицом стало ООО "Поворот", однако по факту учредители компании создали еще два юрлица.

Как пишет "Интерфакс", вновь созданные ООО "Поворот", "Генерация" и "Марка" зарегистрированы по тому же адресу, что и ООО "Мария-Ра" в Барнауле. Основный вид деятельности первых двух фирм - аренда и управление недвижимостью, последней - аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции. Ранее сообщалось, что реорганизация никак не скажется на деятельности самой торговой сети.

Уставный капитал всех трех фирм составляет по 10 тысяч рублей.

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Ранее - в 2018 и 2015 годах - торгсеть также проводила реорганизацию. Так, в 2018 году было создано ООО "Простор", а в 2015 году, напротив, присоединены к "Марии-Ра" ООО "Кедр", "Кузбасс-2", "Обь-4" и "Пилигрим".

По итогам 2018 года головная компания "Мария-Ра" получила 8,06 млрд рублей выручки и 4,5 млрд рублей чистой прибыли.

Торгсеть "Мария-Ра", по данным сайта компании, включает в себя 1158 магазинов в регионах Сибирского федерального округа. В компании работает более 18 тысяч человек.

ООО "Мария-Ра" владеют Александр Ракшин и члены его семьи: Евгений, Алла и Галина Ракшины (по 25%).