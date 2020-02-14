Выпускников АлтГТУ готов трудоустроить один из крупнейших машиностроительных заводов России

Новости 14.02.2020 9:55 206

В Алтайском государственном техническом университете побывали представители АО «Подольский машиностроительный завод» (ЗиО) (http://podolskmash.ru/) – ведущих предприятий энергетического машиностроения России.

Со старшекурсниками кафедры «Котло- и реакторостроение» АлтГТУ встретились генеральный конструктор по котлам на органическом топливе Арсений Квривишвили, главный инженер Александр Авдонин, а также представители филиала предприятия в Барнауле. Они рассказали об основных направлениях работы завода, поделились планами его развития и предложили студентам трудоустройство.

Александр Авдонин отметил, насколько важны для предприятия молодые квалифицированные кадры:

«Благодаря знаниям, умениям и изобретательности специалистов, завод остаётся лидером. Рынок показывает, что производство предприятия определяется компетенцией проектной службы. Наши проектировщики и конструкторы – золотой фонд компании, которым мы гордимся. Очень приятно было узнать, что ваша кафедра – одна из немногих в стране, которая готовит профильных для нас специалистов. Мы готовы видеть выпускников АлтГТУ в штате наших предприятий и в Барнауле, и в Подольске».

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» входит в холдинг АО «Атомэнергомаш» - энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». Завод основан в 1919 году как Паровозоремонтный. Спустя век этот промышленный титан завоевал реноме одного из ведущих предприятий энергомашиностроительного комплекса.