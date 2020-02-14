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Даже демпинг не помог. Коронавирус заставил барнаульцев отказаться от путевок в Азию

Новости
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Туроператор Coral Travel снял два запланированных на март рейса из Барнаула на Пхукет. Представители местного турбизнеса отмечают, что это может быть связано с упавшим спросом на направление из-за информационного фона вокруг коронавируса. Одновременно на сибирском рынке появилось много горящих предложений по Юго-Восточной Азии и ряду других направлений.

Алтайских клиентов, которые успели купить путевки у Coral Travel на отмененные даты, пересаживают на борта Anex Tour. Эта компания свою полетную программу Барнаул – Пхукет пока не меняла, пишет портал ratanews.

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Барнаульские турагенты констатируют падение спроса на Таиланд и Вьетнам. Директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева отмечает и единичные отказы от уже купленных туров.

«Аннуляции из-за паники по причине эпидемии в Китае есть, хотя и немассовые, – говорит эксперт. – У людей, для которых поездка, скажем, первая, нервы сдают. А кто-то не поддается паническим настроениям и все равно летит. Китай все-таки предпринял серьезные меры: закрыл города и ограничил передвижение своих граждан, так что отдыхающим в других странах ничего не грозит».

«Еще в начале сезона было ощущение, что рейсов в Таиланд из Барнаула поставили многовато: две параллельных цепочки на Пхукет плюс одна в Паттайю. Так что, может, дело не только в коронавирусе, – рассказала директор барнаульской компании «Пятница» Людмила Иванова. – Однако новости последних дней я бы не стала сбрасывать со счетов. Клиенты явно настороженны, задают много вопросов на тему безопасности отдыха в той или иной стране. Мы, конечно, рассказываем, что китайцев на курортах сейчас нет, но не всех это успокаивает».

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Директор барнаульской компании «Охота» Наталья Белоусова отмечает, что в среднем цены снизились на 15-20%: «Притом что февраль всегда был сезоном повышенного спроса на Таиланд и Вьетнам. Стоимость этих направлений давно так не падала в этот период».

По мнению турбизнеса, низкие цены обусловлены и тем, что кто-то должен заполнять внезапно опустевшие без китайских граждан места в отелях.

Автор: Политсиб.ру

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