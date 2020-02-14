Трамвай до Южного: барнаульская мэрия задумалась, как спасти электротранспорт

Новости 14.02.2020 8:40 1258

Электротранспорт Барнаула в ближайшие годы ждут значительные изменения. В городе могут появиться новые трамвайные линии. В частности, предполагается продление путей в поселок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южный.

Накануне в администрации города прошло совещание по рассмотрению перспективных направлений привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта.

Текущая зима в очередной раз показала, что в Барнауле необходимо модернизировать транспортную сеть и подвижной состав электротранспорта. Жители города неоднократно обращались в администрацию с жалобами на долгое ожидание трамваев. Это было связано с многочисленными поломками изношенного транспорта.

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В мэрии рассматривают разные варианты решения проблемы. Одним из них является предложение госкорпорации ВЭБ.РФ по выделению средств на развитие общественного транспорта. Базовый сценарий предусматривает обновление инфраструктуры и подвижного состава. Второй вариант предполагает развитие – строительство новых путей.

ВЭБ.РФ предлагает реализовать этот проект в рамках концессии, согласно которому необходим возврат инвестиций. Сделать это можно увеличив пассажиропоток и повысив энергоэффективность.

Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин: «Москва сейчас активно занимается развитием городского электротранспорта, как и Европа. Будущее – за развитием электротранспорта. Транспортные проблемы решают по-разному: платный въезд в центр, платные парковки, выделенные полосы для общественного транспорта. Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт – это будущее».

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Решить по какому пути - базовому или развития - идти Барнаулу можно будет после детального анализа пассажиропотока, проведения техаудита, оценки стоимости всех работ и т. д.