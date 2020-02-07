Губернатор-старожил покинул свой пост за полгода до очередных выборов

Вечером 13 февраля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Указ опубликован на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Шапша, занимавший до этого пост главы администрации Обнинска.
Артамонов, которому сейчас 67 лет, был впервые избран губернатором в ноябре 2000 года, в 2004 году был переизбран, а в 2005 году после отмены прямых губернаторских выборов утвержден на посту главы региона законодательным собранием. В сентябре 2015 года Артамонов вновь победил на выборах. Его полномочия истекали в сентябре 2020-го.
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По некоторым данным, экс-губернатор перейдет на работу в Совет Федерации. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что в январе сенатор от Калужской области Юрий Волков подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает РБК.
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